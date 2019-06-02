شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يوافق على بيع نادي بيراميدز والان مع التفاصيل

أكدت مصادرنا أن المستشار تركي آل الشيخ وافق بصورة نهائية على عرض بيع حصته في نادي بيراميدز للسيد سالم الشامسي والسيد احمد الرميثي . ووفقا للمصادر الخاصة فإن إجراءات نقل الملكية ستتم خلال الثمانية واربعون ساعة القادمة لينهي علاقته بالنادي . في الوقت الذي اكدت فيه تلقيه عروضا لشراء أندية في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي وكذلك الدوري البرتغالي في الدرجتين الممتازة والأولى ويجري المستشار تركي آل الشيخ دراسة خاصة بذلك لاتخاذ قراره في شراء أحد هذه الأندية حيث يعتزم الدخول الى السوق الاوروبي .

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