انت الان تتابع الأهلي يفسخ تعاقده مع 7 لاعبين من فريق اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

فريق يد الأهلي

فسخ النادي الأهلي تعاقده مع محمد إبراهيم قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بالتراضي، بناءً على طلب اللاعب، وبعد أن تم الاتفاق على إنهاء العلاقة دون قيد أو شرط، فيما لم يحدد اللاعب وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال والاتجاه الى مجال الإدارة أو التدريب. وأكد مدير النشاط الرياضي رؤوف عبدالقادر، على تقدير النادي الكامل لما قدمه إبراهيم على مدار سنوات طويلة امتدت لأكثر من 25 عاما، حقق خلالها أكثر من 24 بطولة محلية ودولية، وكان مثالا يحتذى به كأحد الكباتن التاريخيين للنادي.

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وأضاف عبدالقادر: "أيضا أبلغنا هادي رفعت حارس مرمى الفريق، بتوجيه الشكر له، هو أيضا حارس مرمى كبير وقدم الكثير للفريق خلال سنوات طويلة، كما أنه قدم الكثير لمنتخب مصر". وتابع: "قمنا أيضا بالاستغناء عن عمر الوكيل (بكار)، وأحمد حسام، ومصطفى خليل، بالإضافة إلى انتهاء تعاقد عمرو القليوبي (باجيو)، وأحمد عبدالرحمن". من