انت الان تتابع مفاجأة.. صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يوفا" اليوم الأحد عن القائمة المثالية لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019، والتي توج بها فريق ليفربول الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، وشهدت القائمة غياب الفرعون المصري محمد صلاح عن القائمة المثالية للتشامبيونزليج، على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب بقيادة ليفربول للتتويج باللقب الأعرق في أوروبا بتسجيله هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء بشباك توتنهام ليصبح أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر.

وشهدت القائمة وجود العديد من لاعبي ليفربول وهم أليسون بيكر وفان ديك وألكسندر أرنولد وروبيرسون وفينالدوم وساديو ماني. وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: أليسون بيكر – تير شتيجن. الدفاع: فان دايك – ماتياس دي ليخت – فيرتونجن– أرنولد - روبيرسون. الوسط: سوسكو – حكيم زياش