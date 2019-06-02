انت الان تتابع «انستجرام» يحذف حساب مقتحمة نهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

كنزي

حذف موقع "انستجرام"، حساب عارضة الأزياء الروسية كينزي ولانسكي، التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس السبت، وهي شبه عارية، من أجل الترويج لموقع لصديقها على شبكة الإنترنت، إذ وصل حساب الفتاة الروسية بعد الواقعة إلى 2 مليون ونصف المليون متابع، وجاء إغلاق حساب الفتاة بعد تعرضه للاختراق حسبما أعلنت في فيديو لها بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واقتحمت المشجعة ملعب واندا ميتروبيوليتانو، الذى احتضن نهائى بطولة دورى الأبطال بين ليفربول وتوتنهام، في المباراة التي انتهت بتتويج الريدز بذات الأذنين.

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وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزا ثمينا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي أوريجي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في تمام التاسعة مساءً، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد،