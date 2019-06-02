الامارات | نادي حتا يتعاقد مع وليد أحمد وغازي سبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي حتا يتعاقد مع وليد أحمد وغازي سبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت ادارة نادي حتا مساء اليوم مع كل من اللاعب وليد احمد قادما من نادي اتحاد كلباء، وغازي سبيل قادما من نادي الامارات ليمثلاه في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي،وجرى التوقيع بحضور المدير التنفيذي لنادي حتا علي عبد الله البدواوي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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