الامارات | الهولندي فيليب كوكو يقترب من تدريب الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي فيليب كوكو يقترب من تدريب الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر بنادي الجزيرة لـ " الإمارات اليوم " إن شركة كرة القدم بالنادي وضعت الهولندي فيليب كوكو على رأس المرشحين لتدريب الفريق الأول في الموسم الجديد، خلفا لمواطنه داميان هيرتوج الذي تمت إقالته بعد نهاية الموسم المنصرم.
وأضاف المصدر أن المفاوضات مع فيليب كوكو اقتربت من النهاية بعد الاتفاق على معظم بنود التعاقد الذي سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن المدرب الجديد من قيادة فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي تبدأ يوم 20 يوليو المقبل بالمعسكر الخارجي الذي سيقام بهولندا حتى يوم 10 أغسطس.
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