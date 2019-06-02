شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر الاستغناء عن 10 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى البورسعيدى، إحداث ثورة تغيير داخل صفوف الفريق الساحلى، خلال الفترة الحالية وقبل فترة الإعداد للموسم الجديد، والتى من المقرر أن ينطلق فى 18 من الشهر الجارى، وستبدأ فترة الإعداد للفريق بالتدريبات العادية، ثم معسكر طويل، ويفضل الجهاز الفنى أن يكون معسكرا خارجيا يتخلله بعض المباريات الودية، وهو ما يحاول مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية توفيره، وفى حالة عدم توفير معسكر خارجى، سيكون البديل إقامة معسكر فى العين السخنة، وذلك استعدادا للموسم الجديد والمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويأمل الفريق أن يحافظ على المركز الرابع فى ظل المنافسة الشرسة مع المقاولون العرب، حيث سيخوض المقاولون لقاء مهما اليوم الإثنين، أمام بتروجت المهدد بالهبوط، وفى حالة فوز المقاولون سيقترب من المركز الرابع ويتبقى للمقاولون مباراة أمام النادى الأهلى ستلعب عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية، ويحتل المصرى المركز الرابع برصيد 52 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز الخامس 47 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام بتروجت والأهلى.

وقرر جلال الاستغناء عن 10 لاعبين من الفريق البورسعيدى، وهم: محمود السيد، حارس المرمى، وأحمد عبدالموجود ومصطفى مارسيلو وأحمد خالد ووليد حسن ومحمود القط وطارق جبريل ومصطفى شطة وعبدالله بيكا وشيخ موكورو، وذلك فى إطار الإحلال والتجديد الذى ينوى جلال العمل عليه الفترة المقبلة. لكن الجهاز الفنى أرجأ موقف شيخ موكورو، المعار لنادى الشعلة السعودى، لحين وضوح الرؤية بالنسبة للتعاقد مع اللاعب الليبى مفتاح طقطق، لاعب أهلى طرابلس، لتدعيم الهجوم فى الموسم المقبل. وينتظر جلال وضوح الرؤية بالنسبة لأندية القمة فى الدورى خصوصا نادى الزمالك، لاستعارة بعض اللاعبين الذين سيستغنى عنهم الأبيض أو شراء بعضهم، كما تمسك جلال باستمرار إسلام عيسى، صانع ألعاب الفريق، الذى تلقى العديد من العروض داخليا وخارجيا، حيث ترددت أنباء عن طلب الزمالك وبيراميدز التعاقد مع اللاعب، لكن جلال تمسك باستمرار عيسى فى الموسم المقبل خصوصا أن المنافسة ستكون صعبة.

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كما يدرس جلال وضع الثنائى، ايزيكل باسى، المحترف النيجيرى فى صفوف الفريق، صاحب الـ 20 عاما، والذى تم التعاقد معه فى يناير الماضى، وحجاج عويس الذى انتهت إعارته لفريق الداخلية الذى هبط رسميا لدورى الدرجة الثانية، تحت الاختبار، لتحديد استمرارهما من عدمه مع الفريق، وذلك بسبب تقديم حجاج عويس مستويات جيدة مع الداخلية، فيما يسعى جلال لمشاهدة النيجير باسى جيدا قبل الحكم عليه. فيما اقتربت إدارة النادى من التعاقد مع الثنائى إبراهيم أبواليزيد مدافع الداخلية، وأحمد السباعى ظهير أيسر بتروجت، وطلب جلال من الإدارة ضرورة التعاقد مع الثنائى إبراهيم أبواليزيد وأحمد السباعى، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وحدد إيهاب جلال قائمة لاعبين للتعاقد مع المتاح منهم لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، أبرزهم لاعبا مصر المقاصة الحارس محمود حمدى والجناح ميدو جابر، بجانب ثنائى الزمالك المعار لإنبى والاتحاد عماد فتحى وأحمد داودا، كما يترقب المصرى موقف إسلام محارب وباسم على وأحمد الشيخ مع الأهلى. فيما قرر عدد من اللاعبين السابقين فى النادى تقديم شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم، ضد النادى بسبب مستحقاتهم المتأخرة، وجاء قرار اللاعبين بسبب ما سموه إهمال اتحاد الكرة للأمر والسماح للمصرى بقيد لاعبين منذ بداية الموسم.

ويأتى فى مقدمة هؤلاء اللاعبين عبدالعزيز توفيق، محمد خليفة، مهاب سعيد، أحمد القطاوى، محمد رفاعى «ويا»، أحمد داودا، هشام عبدالرؤوف، أحمد العجوز، إسلام صالح، محمود شاكر عبدالفتاح، سعيد قطة، عبدالله الشحات، طارق أسامة.