شكرا لقرائتكم خبر عن «رعاة جدد» لزيادة مكاسب «أمم إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصلت شركة «بريزنتيشن»، راعى الكرة المصرية، إلى اتفاق مع 6 رعاة مصريين ليكونوا ضمن رعاة بطولة أمم إفريقيا، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، بالتنسيق مع شركة «لاجارديير» الفرنسية، صاحبة حقوق الرعاية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، أملًا فى زيادة العائد المالى المتوقع من البطولة، وبمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا، لأول مرة فى التاريخ، بعد أن كان العدد سابقًا 16 منتخبًا فقط، كما أنها النسخة التاريخية الأولى التى تُقام فى فصل الصيف، بعدما كانت جميع النسخ السابقة تُقام فى شهرى يناير وفبراير.

وكشف محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة «بريزنتيشن»، رئيس لجنة التسويق بالبطولة، عن أنه، ولأول مرة، بالتنسيق مع شركة «لاجارديير» الفرنسية، صاحبة الحقوق التجارية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، يُقبل رعاة محليون من الدولة صاحبة التنظيم على حقوق رعاية بطولة أمم إفريقيا، وهى المرة الأولى منذ نسخة مصر عام 2006، التى تُوِّج بلقبها المنتخب الوطنى لكرة القدم.

فيما أكد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة المقبلة ستنقل البطولات الإفريقية إلى العالمية سواء من حيث المستوى الفنى أو التنظيمى، خصوصًا بعد وجود الرعاة المصريين فى رعاية البطولة، بالتنسيق مع شركة «لاجارديير».

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وأضاف «أبوريدة»: «مصر- التى حصلت على حقوق التنظيم فى شهر يناير الماضى، أى قبل أقل من 5 أشهر على انطلاق البطولة- أنجزت عملًا خرافيًا فى تنظيم البطولة، جعلها الأفضل فى التاريخ»، مشيرًا إلى أن العالم أجمع أشاد بقرعة البطولة، التى أُقيمت بسفح الأهرامات، وينتظر نسخة ستكون الأفضل.

وشدد «أبوريدة» على أن كل لجان البطولة تعمل منذ اللحظة الأولى على تنظيم حدث تاريخى، وهناك إصرار على أن ينبهر العالم أجمع بما ستقدمه مصر رغم ضيق الوقت.

من جانبه، أبدى إدريس عكى، الرئيس الإقليمى لشركة لاجارديير الفرنسية، الراعية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، دهشته بعد حالة الانبهار التى انتابته عقب حضور حفل إعلان «بريزنتيشن» عن الرعاة المحليين، الذين سيتواجدون فى بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه ينتظر عائدًا ماليًا أكبر فى بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر من كل البطولات السابقة، متعهدًا بحفل افتتاح للبطولة فى مصر سيكون الأفضل فى التاريخ، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا لنجاح البطولة.

وشدد «عكى» على أنه لا توجد دولة فى العالم تستطيع أن تنظم بطولة مجمعة، بمشاركة 24 منتخبًا، خلال 3 أشهر فقط، وهو أمر ليس بجديد على مصر العملاقة.

وعاد ليقول: «نتمنى عودة العائلات المصرية إلى المدرجات كما حدث من قبل فى عام 2006، خاصة فى اللقاء النهائى الذى أُقيم بين مصر وكوت ديفوار، أريد مشاهدة الجمهور المصرى فى مدرجات بطولة 2019 بالقوة نفسها».