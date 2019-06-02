شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تركي آل الشيخ يدرس عرض لبيع نادي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر مطلعة إن المستشار تركي آل الشيخ يدرس عرضا مغريا تلقاه خلال اليومين الماضيين لبيع حصته في نادي بيراميدز .

ومن المنتظر أن يتم البت في ذلك خلال الايام القادمة حيث من المتوقع أن يعلن المستشار قراره النهائي حول هذا العرض الذي يعد مغريا وكبيرا خلال أيام .

يذكر أن نادي بيراميدز بدأ موسمه الاول (الحالي) نجح في لفت الأنظار بصورة كبيرة واستثنائية حيث استطاع ان يقتحم مراكز المقدمة وينافس بقوة في الدروي المصري مما جعله يكون قاعدة جماهيرية تتنامى بصورة مستمرة.