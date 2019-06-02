شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين: خسارة دوري أبطال أوروبا ستجعل توتنهام يعود أقوى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاري كين مهاجم توتنهام أن خسارة دوري أبطال أوروبا لصالح ليفربول ستجعل الفريق يعود أقوى الموسم المقبل.

وقال كين في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر اليوم الأحد «نحن في غاية الحزن لأننا لم نتمكن من إنجاز المهمة الليلة الماضية».

وأشار إلى أن الفريق سوف يتعلم من الخسارة ويعود أقوى في العام المقبل، موجها الشكر للجماهير على دعمهم غير القابل للتصديق، داخل الملعب وخارجه هذا الموسم.