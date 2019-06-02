شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كاف» لم أتردد لحظة في إيقاف جهاد جريشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، أنه لم يتردد لحظة في إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة بعد سوء أدائه في ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد المغربي والترجي التونسي بملعب مولاي عبدالله.

وقال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية: لم أتردد لحظة في إيقاف جهاد جريشة، البعض طالب بأكثر من ذلك ولكننا نتعامل بالقوانين.

وتابع أحمد أحمد: أنتم تعلمون ما فعله الإعلام الإنجليزي وكذلك الصحافة الغانية لكشف الفساد، مطالبا المغرب بالبحث عن خيوط المؤامرة ضدهم وأن يقدموا الدليل له ويتركوا الباقي له.