شكرا لقرائتكم خبر عن سورينام.. بلاد الشمس التي تمنح الحياة للطواحين الهولندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «بدون سورينام، لكانت هولندا اليوم أشبه بألمانيا، ستكون الجدية طاغية على طباع الفريق، وسيكون هناك غياب واضح للإبداع».الجميع ببشرة سمراء كيف دخل هؤلاء إلى المنتخب الهولندي؟..

التقط المصور لقطة صارت حديث الجميع في أمم أوروبا 1996، ظهر فيها اللاعبون أصحاب البشرة السمراء، يجلسون بعيداً بينما باقي أفراد المنتخب من أصحاب البشرة البيضاء في الجانب، الثاني.

دمع بداية السبعينات كان أبناء السورينام يبحثون عن فرصة للعمل غادر 40% من الشعب السورينامي بلادهم إلى شمس هولندا طمعاً في الخبز والماء، شكل الجيل الأول من المهاجرين تكتلاً كبيراً لكن ذلك الأمر لم يمضي بسلام، في كرة القدم مثلاُ لم يكن مسموحاً أبداً بوجود أصحاب البشرية السمراء، لكنهم كانوا محملين بطموح كبير للوصول إلى قمة المجد.قرر في هولندا حيث تتوافر فرص العمل هناك، وتوفّر حياة أفضل من التي كانت في بلدهم الأم.

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، شهدت هولندا ولادة جيل سورينامي - هولندي، وأجيال أخرى لحقته فيما بعد، ليصبح أبناء سورينام جزءاً أساسياً ومؤثراً في حياة هولندا والهولنديين..

بعد اكتشاف قارة أميركا اللاتينية في أواخر القرن السابع عشر، كانت المستعمرات الهولندية «البيضاء» هي من تسيطر على بلد في هذه القارة يدعى «سورينام» قرب البرازيل، حقق الهولنديون الكثير من الأرباح في سورينام، من خلال الزراعة واستغلال ثروات هذه البلاد وشحن الكثير من محاصيلها إلى مناطق هولندية كروتردام وغيرها.

بقيت القوّات الهولندية مستعمرة ومحتلّة إذا صح التعبير لسورينام حتى عام 1975، وهو تاريخ استقلال سورينام عن الاحتلال والاستعمار الهولندي.

رغم هذا الاستقلال، لم يستطع الكثير من السكان السوريناميين الأصليين التأقلم مع حياة جديدة وحكم ودولة جديدة، بسبب الفقر الذي انتشر بعد أخذ الهولنديين كل ثروات هذه البلاد.سورينام.. دولة تقع شمال شرق المحيط الأطلنطي لقارة أمريكا الجنوبية.

هي الدولة الأصغر مساحة وتعدادا في القارة، لكن ربما لمجاورتها للبرازيل سببا في كثرة مواهبها الكروية التي لم تستفد منها قط.اكتشفها البريطانيون أواخر القرن الـ17، واسعتهمرها الهولنديون ليستخدموا أرضها في الزراعة، معولين على العبيد الأفارقة في ذلك. وبعد اتفاق أنجلو-هولندي، أصبحت سورينام جزء من المملكة الهولندية.اللغة الرسمية هي الهولندية رغم تحدث كل الجوار بالإسبانية والبرتغالية. وبرغم نيل الاستقلال في 1975، استمر العديد من السوريناميين في تفضيل الهجرة إلى هولندا بحثا عن فرص أفضل للحياة، وهذا ما استفاد منه المنتخب الهولندي تاريخيا أفضل استفادة.

لكن حتى بداية الثمانينات لم يظهر لاعباً من البشرة السمراء في جيل هولندا الذهبي بقيادة كرويف، لكن ذلك كله اختلف، فيما بعد.

«كان عليك أن تكون أفضل من اللاعب الأبيض مرتين كي تحصل على فرصة. الآن أصبح الأمر أسهل، لكن قديما كانت الأمور صعبة للغاية».

وينستون بوجاردي نجم ميلان وأياكس وبرشلونة السابق

Advertisements

في كأسي العالم 1974 و1978 كان منتخب هولندا بالكامل من أصحاب البشرة البيضاء الهولنديين الأصليين، بقيادة يوان كرويف وجون نيسكينز ورود كرول لكنهم اكتفوا في البطولتين بوصافة الأرجنتين وألمانيا بعد خسارة النهائي.

مع بداية الثمانينات اختلف الأمر بنسبة كبيرة، رغم أن العنصرية لم تتغير ظهر في المنتخب الهولندي رود خوليت ليفتح الباب فيما بعد لفرانك ريكارد، كلاهما من أصول سوريناميه كانوا أفضل لاعبي الجيل التاريخي شاركوا، في تحقيق الانجاز الوحيد في تاريخ الكرة الهولندية وهو الفوز ببطولة كأس أوروبا.

فيما بعد ومع بدايات التسعينات، توالى ظهور اللاعبين من الأصول السوريناميه، رغم عناد بعض المدربين، ظهر ستانلي فنرو, وسوني سيليوي, وآرون فينتر، و مايكل ريزيغر,و روي مكاي, وادجار ديفيدز, وكلارينس سيدورف,وباترك كلويفرت، و وجيمي فلويد هاسيلبانك.

أياكس التاريخي في 1995 حقق دوري أبطال أوروبا بتشكيل يضم ديفيدز وريكارد وسيدورف باتريك كلويفيرت، وبعدها بدأت الانطلاقة الكبرى.« سورينام تملك العديد من المتشابهات مع البرازيل.

الفقر والعديد من الأطفال في الشوارع يبحثون عن المال، جاءم من وطن محطم، قضوا فيه كل وقتهم يلعبون كرة القدم لأنها فقط ما يملكونه».

إدجار ديفدز نجم هولندا من أصول سوريناميه3 عقود كاملة كان نجوم الطاحونة الهولندية من أبناء سورينام يصنعون المجد لمنتخب الطواحين، ريكارد ورودخوليت من أياكس إلى الميلان، وسيدورف من أياكس إلى الميلان، إدجر ديفيدز من أياكس إلى الميلان ثم اليوفنتوس، ريزجر إلى برشلونة، ثلاث عقود كاملة قبل أن يسقط المنتخب الهولندي.

في 2012 أصبح المنتخب الهولندي أضحوكة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، ولم يعد يعتبر بين أفضل المنتخبات العالمية، وذلك وفقا لتعبيرات وردت في الصحف الهولندية يوم الاثنين، بعد الخسارة أمام البرتغال 1-2 الأحد وخروجه من الدور الأول، لعب ثلاث مباريات، خسرها، لم تقع هولندا في مثل هذا الوضع السيىء من قبل، وهدم المنتخب الذي حل أولا في التصنيف العالمي السنة الماضية، سمعته بسرعة قياسية.

بعدها غاب منتخب الطواحين الهولندية عن كأس العالم 2014 قدم مستويات سيئة رحل مدرب وراء الأخر قبل أن يأتي الخبر السعيد للهولنديين، بما تنتبه أرض سورينام، فان ديك المدافع الأبرز في العالم حالياً أفضل لاعب في إنجلترا، وقائد المنتخب الهولندي، جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول، ميشيل فورم لاعب توتنهام، جاستين كلويفيرت، وجيفيري بروما.

(«أمي سورينامية تماما و أبي هولندي تماما ذهبت إلى سورينام مرتين في الوقت الراهن.

عندما نذهب إلى هناك نذهب لرؤية الأسرة، سأود أن أذهب إلى هناك مع أطفالي».لماذا العديد من اللاعبين العظيمين مثل باتريك كلايفرت، رود غوليت و كلارنس سيدورف هم من أصل سورينامي؟

«ربما بسبب نحن فقط هادئين. هذه هي فقط الطريقة التي نفكر به»)

فان دايك نجم ليفربول وقائد منتخب هولندا من أصول سوريناميه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام ظهر فان دايك وجورجي فينالدوم بأعلام سورينام، بلادهم الأصلية، قبلهم العشرات وبعدهم العشرات، جميعهم كانوا أبناء البلد الفقير الذي يحرم أبناءه من الجنسية لمجرد أن يحصلوا على الجنسية الهولندية لكنهم يحبون بلادهم الأطفال الصغار في الشوارع يتذكرون أحلامهم.

فان دايك يتذكر والدته التي تعبت كثيراً من أجل تربيته هو وأخيه، فينالدوم الذي عانى أبويه كي يتمكنوا من العيش في هولندا وتربية أبنائهم، وقبلهم كوليفرت، وديفيدز، وسيدورف، وخوليت، وريكارد، جميعهم كانوا الدماء التي تجدد شباب هولندا دائماً.