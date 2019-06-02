مبارزة السعودية إلى البطولة الآسيوية باليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة آسيا الـ 23 للمبارزة «عمومي» للفردي والفرق لسلاحي الابيه والسايبر، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو على صالة «تشيبا بورت» خلال الفترة من 13 إلى 18 يونيو الحالي. ويواصل لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم اليومية من خلال المعسكر الداخلي في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، بمحافظة الخبر، وهم زكريا الداوود وفيصل عابد وجواد الداوود وخليفة العمري (سلاح الابيه)، ومشاري البشير وأحمد القديحي وعلي البحراني «سلاح السايبر»، وبإشراف من المدربين محمد فؤاد، وفؤاد الناصري.



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