الكثيري: تعديلات فيفا ستثير جدلا في الشارع السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

دعا الحكم الدولي السابق عبدالعزيز الكثيري الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى سرعة عقد ورش عمل واجتماعات مكثفة للحكام، لنشر التعديلات الجديدة لقوانين اللعبة التي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تطبيقها بداية من يونيو الحالي.

وقال لـ»مكة» إن تعديلات فيفا اشتملت على عدد من النقاط المهمة، والتي تحتاج إلى تثقيف وتوعية أكبر للحكام من خلال إقامة المحاضرات التثقيفية منذ وقت مبكر قبل بداية الموسم من أجل شرح جميع الحالات التي اعتمدت أخيرا من فيفا ليتسنى تطبيقها مع الموسم المقبل.

وتوقع الكثيري أن تحدث التعديلات الجديدة جدلا في الشارع الرياضي السعودي، كالتعديلات على موضوع لمس الكرة باليد، وموضوع معاقبة الجهاز الفني، وكذلك موضوع اصطدام الكرة بحكم المباراة، وما يترتب عليها، وفي حال تسجيل أي فريق لهدف منها فإن الهدف يلغى ويستأنف اللعب بإسقاط الكرة.

وأوضح أن أي تأخير في اعتماد لجنة الحكام باتحاد القدم الجديد سينعكس سلبا على أداء الحكم المحلي في الموسم المقبل، والذي يحتاج إلى معسكر إعدادي مبكر وإقامة محاضرات ودروس مكثقة من أجل التثقيف والتوعية والإلمام بالقوانين الجديدة المعتمدة من فيفا أخيرا.

أبرز التعديلات الجديدة

لمسة اليد:

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كل لمسات اليد غير المتعمدة تحتسب مخالفة.

أفراد الجهاز الفني:

أصبح لحكم المباراة الحق في معاقبة أي شخص ضمن أفراد الجهاز الفني في حالة اعتراضه على أحد القرارات أو ارتكابه لأي خطأ ببطاقة صفراء أو حمراء مثله مثل اللاعبين.

إسقاط الكرة:

- إذا ما توقفت الكرة داخل منطقة الجزاء، أو خارج منطقة الجزاء، يتم إسقاط الكرة للفريق الذي يمتلك اللاعب الأخير الذي لمسها وفي المكان الذي لمسها به.

- إذا ما لمست الكرة الحكم ومن يعاونه في المباراة ودخلت أحد المرميين أو أعطت الاستحواذ للفريق الآخر أو تسببت في هجمة مرتدة خطيرة، يجب أن يسقط الحكم الكرة.

الركلة الحرة:

عندما يكون هناك حائط بشري مكون من 3 لاعبين أو أكثر، لن يسمح للمهاجمين بالفريق المنافس الاقتراب منهم بمسافة متر على الأقل أثناء تنفيذ الركلة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة بحصول الفريق الآخر على ركلة حرة غير مباشرة.