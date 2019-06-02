صلاح مرشح لمنافسة ميسي على الكرة الذهبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زادت أسهم المصري محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم، بعد أن قاد ليفربول الإنجليزي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب الفوز على توتنهام بهدفين دون مقابل مساء أمس على ملعب واندا ميترنوبوليتاو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر «يحق لصلاح التطلع لنيل الكرة الذهبية بغض النظر عن أدائه مع منتخب «أحفاد الفراعنة» في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل»، واستطرد يقول «كان يمكن لي أن أتوج بالكرة الذهبية بعد الإنجاز الذي حققته مع بورتو، لكن قوانين الجائزة التي كانت تقتصر حصرا على اللاعبين الأوروبيين حرمتني من ذلك، اليوم القوانين تغيرت، ومن حق صلاح أن يتطلع للتتويج بالكرة الذهبية حتى لو كان منافسه ليونيل ميسي الذي أصفه بعبقري كرة القدم».

وأبدى محمد صلاح سعادته بتتويج فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا وتحقيق اللقب الأول في تاريخه مع الفريق، وقال إنه سعيد للغاية ولا يمكنه وصف شعوره بهذا التتويج، وأضاف أنه يفكر في الفوز ببطولة العام المقبل من الآن، ويسعي ليكون أول عربي يفوز بتلك البطولة مرتين متتاليتين.

وأوضح «أنا سعيد جدا بلعب النهائي الثاني على التوالي، وبتمكني أخيرا من لعب الـ90 دقيقة، الجميع بذل قصارى جهده، لذا التهاني لنا جميعا ولجميع الجماهير حول العالم».

وسارع اتحاد الكرة المصري بإرسال برقية تهنئة لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، وقال رئيس الاتحاد هاني أبوريدة «هذا الإنجاز التاريخي مدعاة لفخر كل مصري ومحب لكرة القدم، راجيا أن يكون فألا حسنا لنا جميعا في قيادة صلاح لمنتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية».

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لاعبون عرب فازوا بدوري أبطال أوروبا

1 المصري محمد صلاح

ليفربول الإنجليزي عام 2019، وسجل هدف فريقه الأول في مرمى توتنهام الإنجليزي في المباراة التي انتهت 2/ 0.

2 الجزائري رابح ماجر

بورتو البرتغالي عام 1987، بعدما سجل هدف الفوز بكعبه في شباك بايرن ميونخ الألماني، وانتهت المباراة بفوز بورتو بهدفين لهدف.

3 المغربي أشرف حكيمي

ريال مدريد عام 2018، ولم يشارك بالمباراة النهائية التي فاز بها فريقه على ليفربول الإنجليزي 3/ 1.