نيمار ينكر اغتصاب برازيلية ويفضح حياته العائلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس

أنكر لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، النجم البرازيلي نيمار بشدة الاتهامات الموجهة له باغتصاب سيدة في باريس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه وفقا لتقرير الشرطة المقدم في ساوباولو، فإن السيدة تزعم أن الاعتداء عليها حدث في فندق في العاصمة الفرنسية.

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ووفقا لمستندات الشرطة، فإن السيدة - التي لم يتم الإفصاح عن هويتها- تعرفت على نيمار عبر «انستقرام» واقترح عليها اللاعب أن يلتقيا في باريس، وقام بمنحها تذكرة الطيران من البرازيل إلى فرنسا وحجز لها في أحد فنادق باريس.

وتزعم السيدة أن نيمار عندما جاء إلى الفندق 15 مايو الماضي، كان على ما يبدو في حالة سكر، وتشير مستندات الشرطة إلى أنه عقب التحدث والعناق أصبح نيمار عدوانيا ومن خلال العنف تورط في اتصال جنسي ضد إرادة الضحية.

وعلق نيمار في مقطع فيديو على صفحته بموقع «انستقرام»، قائلا «بسبب الابتزاز أنا مضطر لفضح حياتي وعائلتي، أنا منزعج للغاية، ولكن من الآن فصاعدا سأقول الحقيقة، ما حدث كان علاقة بين رجل وامرأة، بين أربعة جدران، مثل أي زوجين، وفي اليوم التالي لم يحدث الكثير، واصلنا تبادل الرسائل، وطلبت مني هدية لابنها».