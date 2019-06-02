لاعب يشكو التوأم المصري لفيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة تقدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري باسم مرسي، بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد حسام حسن المدير الفني لسموحة، وإبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق نفسه. وتضمنت شكوى اتهام التوأم بالتعدي عليه بألفاظ خارجة وتوبيخه مع جميع زملائه بالفريق، بسبب مناقشته لرفض أسلوبهما. وقال باسم مرسي في شكواه للفيفا ضد حسام وإبراهيم إنه فوجئ بمنعه من أداء التدريبات والمباريات مع الفريق الاسكندري، وتجاهل أنه لاعب محترف، وتعد الكرة مصدر رزقه الوحيد، مما أدى إلى تأثير سلبي على حياته الشخصية.



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