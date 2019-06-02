شكرا لقرائتكم الكشف عن موعد انضمام مدرب الأحمال التركى الجديد لجهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلحق التركى ميرك مدرب أحمال الزمالك الجديد بالجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث انتهى الجهاز الإدارى من الإجراءات الخاصة باستقدامه وتقرر انضمامه عقب إجازة عيد الفطر.

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ومنح خالد جلال المدير الفنى للزمالك اللاعبين، راحة سلبية عقب مباراة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود، التى ستقام مساء غداً الإثنين، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

ويضع خالد جلال برنامج الزمالك فى فترة التوقف عقب الانتهاء من لقاء حرس الحدود حيث ستتوقف البطولة المحلية لاستعدادات المنتخب الوطنى لخوض منافسات أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الشهر الجارى.