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شكرا لقرائتكم "زى النهاردة" الترسانة يتوج بطلا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توج نادي الترسانة ببطولة لقب الدوري المصري موسم 1963 بعد الفوز على القناة 2 / 1 بهدفي حسن الشاذلي فى مثل هذا اليوم 2 يونيو.
كما شهد مثل هذا اليوم فوز الزمالك على الأهلي 6 / 0 وتتويجه بلقب كأس مصر أحرزهم مختار حافظ زقلط " هاتريك " و عبد الكريم صقر " هدفين " و محسن الشيمي هدف عام 1944.
كما فاز الزمالك على الأهلي عام 1992 بهدف أيمن منصور فى بطولة الدوري.
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