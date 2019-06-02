شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ وناصر ماهر ينتظمان فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض أحمد الشيخ لاعب الأهلى التدريبات الجماعية لفريقه ، والتى أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة المقاولون العرب و التى لم يحدد موعدها بعدما غاب طوال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في كاحل القدم قبل أن يتعافى.

كما انتظم ناصر ماهر في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تغيبه خلال الأيام الماضية بسبب وفاة والده، ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.