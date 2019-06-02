شكرا لقرائتكم الزمالك "دليل" دجلة لتعطيل عجلة الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة،على الاستعانة بأجزاء مسجلة من مباراة الزمالك والإنتاج الحربى التى جمعتهما الخميس الماضى فى الدورى، وانتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، من أجل دراسة الإنتاج قبل المباراة التى ستجمعهما غدا الإثنين.

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ويرغب تاكيس جونيس، فى كشف مفاتيح لعب فريق الإنتاج للاعبيه، وكذلك نقاط الضعف من أجل العمل على استغلالها فى المباراة التى ستجمعهما غداً الاثنين بالجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز على ستاد كلية الشرطة بالعباسية.

وعرض المدير الفنى للفريق الدجلاوى أجزاء مسجلة من مباراة الزمالك والإنتاج للاعبى دجلة، وقام بشرح بعض النقاط الفنية، وكذلك الطريقة التى سيواجه بها الفريق الحربى.