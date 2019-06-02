شكرا لقرائتكم الأهلى يجهض الحيلة الخليجية ويضع اللمسات الأخيرة فى صفقة حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى سرية تامة يضع مسئولو الأهلى الرتوش الأخيرة على صفقة ضم حسام حسن مهاجم سموحة لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.
ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هداف سموحة هو الخيار الأمثل محلياً لتدعيم هجوم الأهلي، بعد تعثر ضم أحمد على هداف المقاولون العرب والدوري العام، لمغالاة ناديه فى مطالبه المادية الخاصة ببيعه.
وأضاف المصدر أن العقبة الوحيدة أمام ضم حسام حسن فى الوقت الحالى هى دخول أحد الأندية الخليجية فى مفاوضات جادة لضم حسام حسن، وهو الأمر الذي قد يرفع قيمة الصفقة، إلا أن تمسك اللاعب باللعب للأهلى أمر سيحسم وجهته بشكل كبير نحو الجزيرة.
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