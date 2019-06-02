شكرا لقرائتكم الأهلى يجدد عقد نجم الطائرة لمدة 4 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادى الأهلى لنجم فريق الكرة الطائرة عبد الله عبد السلام لمدة 4 مواسم .
وحقق عبد السلام العديد من البطولات مع الفريق الأحمر الموسم المنقضى بالحصول على الدورى و كأس مصر و أفريقيا.
الجير بالذكر أن عبد السلام لم يشارك مع منتخب مصر فى التصفيات الإفريقية التى ستنطلق غدا بسبب خضوعه لجلسات استشفاء مع الطبيب سامح ظلام بمصر.
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