شكرا لقرائتكم الأهلى يجدد عقد نجم الطائرة لمدة 4 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادى الأهلى لنجم فريق الكرة الطائرة عبد الله عبد السلام لمدة 4 مواسم .

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وحقق عبد السلام العديد من البطولات مع الفريق الأحمر الموسم المنقضى بالحصول على الدورى و كأس مصر و أفريقيا.

الجير بالذكر أن عبد السلام لم يشارك مع منتخب مصر فى التصفيات الإفريقية التى ستنطلق غدا بسبب خضوعه لجلسات استشفاء مع الطبيب سامح ظلام بمصر.