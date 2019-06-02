شكرا لقرائتكم أحمد أحمد: إيقاف جهاد جريشة مستحق بسبب الأداء الضعيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن ايقاف الحكم المصري جهاد جريشة ستة أشهر و وصفه بالايقاف المستحق.
و قال في تصريحات لصحيفة مغربية: " جهاد جريشة يستحق الايقاف بسبب الاداء الضعيف الذي قدمه في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا بين الترجي و الوداد"
ووصف بأن جريشة ألغى هدفا في نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة جزاء فريقه بالشوط الثاني، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء.
وأكمل: " لعلكم على عِلم بما تقوم به الصحافة الإنجليزية ومؤخرا الصحافة الغانية التي تحرت في ملفات بتحقيقات قوية أطاحت برؤوس وغير من أحداث كبيرة".
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