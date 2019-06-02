شكرا لقرائتكم خالد جلال لـلاعبى الزمالك: خلوا بالكم من حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك للاعبين أن مواجهة حرس الحدود صعبة ولا تقبل التهاون ولا بديل فيها عن انتزاع الثلاث نقاط.

ويواجه الزمالك نظيره حرس الحدود، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الاثنين على ستاد المكس، ضمن مؤجلات الجولة 30 من مسابقة الدورى الممتاز.

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قال خالد جلال أن حرس الحدود سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة ايجابية للهروب من الهبوط لدورى القسم الثانى، خاصة وأن وضعه فى جدول ترتيب الدورى مازال حرجًا ويحتاج للفوز أو التعادل حتى يبتعد نسبيًا عن دوامة الهبوط، الأمر الذى سيصعب المباراة على الطرفين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فى المسابقة المحلية، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، فيما يحتل الفريق الأحمر صدارة الدورى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.