شكرا لقرائتكم التعاون يمدد عقد البرازيلي مانويل حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت إدارة التعاون يوم الأحد، تعاقدها مع لاعب الوسط البرازيلي ساندرو مانويل، حتى عام 2022، بعد يوم من تمديد عقد السوري جهاد الحسين.
وكان التعاون قد وقع مع مانويل مطلع موسم 2015 - 2016، قادماً من صفوف فريق سيارا البرازيلي، ليعيره في يناير 2017 للفتح، والذي بدوره مدد الإعارة حتى نهاية موسم 2017 - 2018.
وحقق مانويل مع التعاون البطولة الأولى في تاريخ النادي، عندما ساهم بالفوز ببطولة كأس الملك 2019 على حساب اتحاد جدة مطلع مايو الماضي.
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