موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود.. والقنوات الناقلة.. ومفاجآت في تشكيل خالد جلال

كتب: ضياء السقا

يستضيف حرس الحدود، نظيره الزمالك، في العاشرة مساء الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة 30 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بتعادله المخيب للأمال منذ أيام أمام الإنتاج الحربي 1-1، ما أدى إلى إقالة المدير الفني للفريق، جروس، وتعيين خالد جلال خلفا له.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 67 نقطة، من 30 مباراة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر بـ74 نقطة من 32 لقاء، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف بـ 70 نقطة من 34 مواجهة، فيما يأتي الحدود في المركز الـ13 بـ37 نقطة.

قائمة الأبيض

وفي سياق متصل، أعلن خالد خلال المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"، عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز، حازم إمام، محمود علاء، محمود "الونش"،محمد عبد الغني، عبدالله جمعة، بهاء مجدي

خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، يوسف "أوباما"، أيمن حفني، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم حسن، محمود "كهربا"، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

ويغيب عن الفريق كل من عماد السيد ومحمود عبد العزيز ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.

تشكيل الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ جلال اللقاء بتشكيل مكون من:

Advertisements

جنش

النقاز- محود علاء - الونش- عبدالله جمعة

طارق حامد - محمد حسن

كهربا- أوباما (أيمن حفني) - زيزو

عمر السعيد

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3