شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاحد 2/ 6/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، الأحد الموافق 2/ 6/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، 20 لاعبا فى قائمة مواجهة حرس الحدود، وخالد جلال يعد "مظاليم جروس" بفرصة الظهور بشرط.

20 لاعبا فى قائمة الزمالك أمام حرس الحدود

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال علي قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد في الإسكندرية استعدادا للقاء حرس الحدود، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

خالد جلال يعد "مظاليم جروس" بفرصة الظهور مع الزمالك.. بشرط

وعد خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، لاعبى الأبيض الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة فى عهد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق، بالحصول على تلك الفرصة خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يفاوض المقاصة للتعاقد مع محمود حمادة

دخل مسئولو الزمالك ضمن الأندية الراغبة فى التعاقد مع محمود حمادة مدافع وسط مصر المقاصة المعار إلى الإنتاج الحربى خلال الموسم الحالى.

جلسات تأهيل لـ محمود عبد العزيز بعد الإصابة بتمزق فى أربطة الأنكل

يبدأ محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط فريق الزمالك، الخضوع لجلسات تأهيلية، بعد التأكد من إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل خلال مشاركته فى مواجهة الإنتاج الحربى بالدورى، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أمم أفريقيا تمنح لاعبى الزمالك راحة طويلة بعد مواجهة الحرس

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يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، منح اللاعبين راحة سلبية طويلة من التدريبات عقب مواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة من الأسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب المكس بالإسكندرية.

سوبر كورة.. أزمة فى الزمالك قبل مواجهة الحرس

ظهرت أزمة داخل نادي الزمالك، قبل ساعات من مواجهة حرس الحدود، غدًا الإثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة من الأسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب المكس بالإسكندرية.

الزمالك يحتفل بالفوز التاريخى على الأهلى 6 / 0 فى حضور الملك فاروق

احتفل الحساب الرسمى لنادى الزمالك بالانتصار التاريخى الأكبر على غريمه التقليدى الأهلى فى المباراة التى جمعتهما فى مثل هذا اليوم فى بطولة كأس مصر.

لماذا تواجد أحمد مدبولى فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الحرس؟

أعاد خالد جلال، المدير الفنى الجديد للزمالك، الأمل لأحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق، خاصة بعدما كان مستبعد نهائيًا من حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفارس الأبيض.

مدرب أحمال الزمالك الجديد ينضم لجهاز خالد جلال بعد العيد