شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 2/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة.

شريف إكرامى يخضع للفحص الطبى اليوم للاطمئنان على "كدمة" الركبة

خضع شريف إكرامى، حارس الأهلي، للفحص الطبى اليوم، الأحد ، للاطمئنان على إصابته بكدمة فى الركبة بعدما اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعى خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان الجهاز ألفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتى قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس وأمس الأول على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم .

وأكد الجهاز الفنى أن الإصابة التى تعرض لها شريف إكرامى فى إحدى تدريبات الفريق الأخيرة بسيطة ولا تدعو للقلق وإنها لا مجرد كدمة فى القدم تحتاج للراحة وخوض بعض التدريبات فى "الجيم" فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية.

الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 48 ساعة

أستأنف فريق الكرة بالاهلى تدريباته فى العاشرة من مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التى حصل عليها لمدة 48 ساعة لمواجهة حالة الملل والإجهاد التى عانى منها الفريق خلال الأيام الماضية حيث تدرب الفريق يومياً دون أى إرتباط رسمي.

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وخاض الفريق تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، ومن ثم قرر «لاسارتي» منح اللاعبين راحة سلبية أمس وأمس الأول ولا يلعب الاهلى مباريات حالياً بعد تأجيل مباراتيه مع المقأولون العرب والزمالك لما بعد أمم أفريقيا المقبلة.

أجاى يربط البقاء فى الأهلى برحيل لاسارتي

رغم تمديد تعاقده مع الأهلى لثلاث سنوات إضافية إلا أن النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الأهلى لا يستبعد الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الآنتقالات الصيفية القادمة، ولكن فى حالة واحدة وهى بقاء الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق على رأس الجهاز الفنى فى الموسم المقبل .

ووصلت العلاقة بين لاسارتى وأجاى لطريق مسدود، بعد استبعاد الخواجة للمهاجم النيجيرى من حساباته فى الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى لا يقبله أجاى، مؤكداً أنه فى حالة عدم وجود حاجة لخدماته سيرحل فوراً، خاصة وأنه يملك فى جعبته العديد من العروض.

ماذا دار فى أولى اجتماعات لجنة التخطيط بالأهلى ؟

قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التى شكلها محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وتضم في عضويتها كلا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو ، إن اللجنة عقدت أولى جلساتها اليوم الأحد فى حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي.