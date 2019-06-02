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فى مثل هذا اليوم الترسانة بطلاً للدوري المصري.. والزمالك يفوز على الأهلى 6 / 0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 2 يونيو ، توج نادي الترسانة ببطولة لقب موسم 1963 بعد الفوز على القناة 2 / 1 بهدفي حسن الشاذلي.

كما شهد مثل هذا اليوم فوز الزمالك على الأهلي 6 / 0 وتتويجه بلقب كأس مصر أحرزهم مختار حافظ زقلط " هاتريك " و عبد الكريم صقر " هدفين " و محسن الشيمي هدف عام 1944.

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كما فاز  الزمالك على الأهلي عام 1992 بهدف أيمن منصور فى بطولة الدوري.

 

 

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