حصاد اليوم الرياضى 2 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، 20 لاعبا فى قائمة الزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى الممتاز 20 لاعبا فى قائمة الزمالك أمام حرس الحدود استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال علي قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد في الإسكندرية استعدادا للقاء حرس الحدود، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. شاهد.. نجوم الزمالك فى الطريق للإسكندرية استعدادًا للحرس نشر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى الزمالك صورة عبر صفحته على إنستجرام خلال سفر فريقه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة حرس الحدود فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء غدٍ ضمن مؤجلات الدورى باستاد المكس. أمم أفريقيا تمنح لاعبى الزمالك راحة طويلة بعد مواجهة الحرس يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، منح اللاعبين راحة سلبية طويلة من التدريبات عقب مواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة من الأسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب المكس بالإسكندرية. Advertisements سوبر كورة.. "فيفا" يفتح الباب أمام الأهلى لتسيد قارة أفريقيا يستعد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإصدار قرار تاريخي خلال ساعات قليلة سيمهد الطريق أمام النادي الأهلي لتسيد قارة أفريقيا على مدار سنوات مقبلة. ماذا دار فى أولى اجتماعات لجنة التخطيط بالأهلى ؟ قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتضم في عضويتها كلا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو ، إن اللجنة عقدت أولى جلساتها اليوم الأحد في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي. سنغالى يحجز تذكرة مباراة مالى وتونس فى امم افريقيا 2019 حرص المواطن السنغالى "سامبا ساو" على حجز تذكرة حضور مباراة تونس ومالى ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة امم افريقيا مصر 2019 يوم 28 يونيو الجارى باستاد السويس الجديد.

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