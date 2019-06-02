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عبد الله عبد السلام يجدد تعاقده مع طائرة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو النادى الأهلى فى التجديد لنجم فريق الكرة الطائرة عبد الله عبد السلام لمدة ٤ مواسم .

 

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ونجح عبد السلام فى تحقيق العديد من البطولات مع الفريق الأحمر الموسم المنقضى بالحصول على الدورى و كأس مصر و أفريقيا. 

 

يذكر أن عبد السلام لم يشارك مع منتخب مصر فى التصفيات الإفريقية التى ستنطلق غدا  بسبب خضوعه لجلسات استشفاء مع الطبيب سامح ظلام بمصر.

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