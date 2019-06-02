باقى ع الصفقة خطوة.. سوبر كورة يكشف تفاصيل ساعات الحسم فى ضم مهاجم سموحة للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "باقى ع الصفقة خطوة".. هذا ما كشفته المفاوضات السرية التى أجراها مسئولو الأهلى لضم حسام حسن مهاجم سموحة، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للقلعة الحمراء.

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