شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم WWE وبطل الملاكمة العالمي فى "جدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية نجاحاتها فى تقديم كل ما هو جديد فى مختلف المجالات ، وتقدم خلال الفترة المقبلة أكثر من 80 فعالية ما بين فنية و رياضية و مسابقات و ضمن مشاركتها في "موسم العيد" الذي ينطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك ، وحرصت الهيئة أن تكون فعالياتها تتناسب مع جميع فئات المجتمع وترضي مختلف الأذواق، وهناك أكثر من مسابقة رياضية تنظمها جدة خلال الفترة الحالية :

نجوم المصارعة WWE و بطل الملاكة فى موسم جدة

لعشاق الإثارة والقوة على موعدٍ مع منافسات المصارعة الترفيهية WWE التي ستقدم عروضاً شيقة ستحبس الأنفاس مفعمة بالقوة والحماس حيث عرفت WWE منذ الثمانينات بعروضها الدرامية الرياضية التي طالما أذهلت الجماهير ، إلى جانب تواجد أمير خان بطل الملاكمة العالمي.

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أمير خان بطل العالم فى الملاكمة

بطولة كرة الطائرة الشاطئية

كما يشهد موسم جدة التمتع بالشمس والرمال في لعبة كرة الطائرة الشاطئية ، رياضة جماعية يلعبها فريقان يتألف كل منهما من لاعبين وتقام على ملعب رملي تقسمه شبكة.



موسم جده

مغامرات رياضة

(سووب) SWOOP ..بطولة “سووب فري ستايل” العالمية ستكون متاحة لعشاق التحدي والإثارة بميزات مبتكرة ومتقدمة لتعكس أسلوب الحياة الذي يهواه الشباب في المملكة.