شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسى ..عمرو زكى يسجل فى السنغال ليصعد الفراعنة لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبديل الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية بفرمان من حسن شحاتة، القائد الفنى لمنتخب مصر بأمم أفريقيا 2006، بخروج أحمد حسام ميدو ونزول عمرو زكى بديلاً له فى مواجهة المنتخب السنغالى بنصف نهائى المسابقة.
وعقب تصرف ميدو تجاه «المعلم» والاعتراض بشكل غير لائق على التغيير، ولم تمضى دقائق قليلة على حلول زكى بديلاً، حتى يسجل هدف صعود الفراعنة للمباراة النهائية للعرس الأفريقى، فيستقبل عرضية يسارية متقنة من محمد أبوتريكة ليقابلها برأسه فى شباك تونى سيلفا حارس الأسود، لتهتز جنبات ملعب القاهرة الدولى، ويكتب زكى شهادة ميلاد جديدة له مع جماهير الكرة المصرية، لاسيما بعد تتويج الفراعنة باللقب فى النهاية.
"البلدوزر" هو أحد عناصر الجيل الذهبى للكرة المصرية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم بصورة كبيرة فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية مرتين فى 2006 و2008.
كانت هذه تفاصيل خبر هدف لا ينسى ..عمرو زكى يسجل فى السنغال ليصعد الفراعنة لنهائى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.