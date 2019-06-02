شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسى ..عمرو زكى يسجل فى السنغال ليصعد الفراعنة لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبديل الأشهر فى تاريخ الكرة المصرية بفرمان من حسن شحاتة، القائد الفنى لمنتخب مصر بأمم أفريقيا 2006، بخروج أحمد حسام ميدو ونزول عمرو زكى بديلاً له فى مواجهة المنتخب السنغالى بنصف نهائى المسابقة.

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وعقب تصرف ميدو تجاه «المعلم» والاعتراض بشكل غير لائق على التغيير، ولم تمضى دقائق قليلة على حلول زكى بديلاً، حتى يسجل هدف صعود الفراعنة للمباراة النهائية للعرس الأفريقى، فيستقبل عرضية يسارية متقنة من محمد أبوتريكة ليقابلها برأسه فى شباك تونى سيلفا حارس الأسود، لتهتز جنبات ملعب القاهرة الدولى، ويكتب زكى شهادة ميلاد جديدة له مع جماهير الكرة المصرية، لاسيما بعد تتويج الفراعنة باللقب فى النهاية.

"البلدوزر" هو أحد عناصر الجيل الذهبى للكرة المصرية تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم بصورة كبيرة فى فوز الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية مرتين فى 2006 و2008.