شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يدرس عرضا مغريا لبيع حصته فى نادي بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عرضا مغريا تلقاه خلال اليومين الماضيين لبيع حصته في نادي بيراميدز.

ومن المنتظر أن يتم البت في ذلك خلال الأيام القادمة حيث من المتوقع أن يعلن المستشار قراره النهائي حول هذا العرض الذي يعد مغريا وكبيرا خلال أيام.

ونجح بيراميدز في لفت الأنظار بصورة مثيرة وغير مسبوقة فى موسمه الأول ، واستطاع ان يقتحم مراكز المقدمة وينافس بقوة قي الدروي المصري مما جعله يكون قاعدة جماهيرية كبيرة تتنامى بصورة مستمرة.