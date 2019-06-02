أحمد أحمد يوجة رسالة قوة للاتحاد المغربي: أحتاج أدلة قوية لمواجهة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسالة قوية إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، وأعقبها قرارات حاسمة من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وخسر الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد أن اعتبر الحكم جاساما أن الوداد انسحب من المباراة النهائية والتي شهدت تعطل تقنية الحكم المساعد.

وقام بكاري جاساما حكم المباراة بإلغاء هدفًا للوداد بداعي التسلل ليطلب لاعبو الوداد اللجوء لحكم الفيديو والذي كان مُعطلاً لأسباب فنية.

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وقال احمد في تصريحات خاصة لصحيفة المنتخب المغربية، إن الاتحاد الأفريقي حريص على محاربة الفساد لكن لابد من وجود دليل قوي على حدوث ذلك، مطالبهمم بالبحث والتقصي كما حدث في أحد الملفات الغانية.

وأضاف:" تحروا داخل المغرب عن ما حدث، وقدموا لي البرهان لوجود فساد وأتركوا لي الباقي".

وأوضح، أنه لم يتردد في اتخاذ قرار ضد الحكم المصري جهاد جريشة بعدما ثبت ضده الاتهامات التي وجهت له، لافتا ان على الاتحاد المغربي تقديم ما يفيد بفتح ملف نهائي إياب دوري الأبطال وما حدث خلاله من شبه فساد.

وأتم:" الأمور في الاتحاد الأفريقي تسير طبقا للوائح والقوانين، ونعلم أن البعض لا يعجبه بعض قرارات الحكام، لكن الأمور المتعلقة بسحب الجوائز والبطولات تتطلب أدلة إدانة قوية".