مصدر بالكاف لمصراوي: الاتحاد المغربي يطلب رسميًا إعادة مباراتي نهائي الكونفدرالية والأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن قيام الاتحاد المغربي لكرة القدم بإرسال شكوى إلى " كاف" بشأن كافة الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وكان الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بعد الفوز بركلات الترجيج بنتيجة 5-3، بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم طالب "الكاف" بإعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي، وإعادة نهائي الكونفدرالية أيضا بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وأضاف، أن الاتحاد المغربي ارسل خطابا إلى كاف بشأن كل ما حدث في نهائي الكونفدرالية ولقطة الحكم مع محمود جنش حارس الزمالك.

وفي وقت سابق، كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد تقدم باحتجاج رسمي إلى نظيره الأفريقي "كاف"، ضد الحكم الإثيوبي باملاك تسيما الذي أدار مباراة العودة من نهائي كأس الكونفدرالية.

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وكان تسيما قد قرر إعادة ركلة ترجيح لنهضة بركان قد تصدى لها جنش بسبب تقدمه عن خط المرمى قبل التنفيذ، إلا أنه لم يشهر البطاقة الصفراء له.

وعلى الجانب الأخر وعلى خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد، عقد الاتحاد المغربي اجتماعًا و شهد عدد من القرارات جاءت كالآتي :

- مساندة لا مشروطة من الجامعة للوداد الرياضي في هذه النازلة

- مراسلة الفيفا في النازلة معززة بكل الاعتراضات و الوثائق

- اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضي

- التحضير لاجتماع الكاف المقرر يوم 4 يونيو