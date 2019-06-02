صلاح يوضح: كيف استعان بـ"صورة ريال مدريد" للتتويج بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، أنه استعان بصورة إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، من أجل تحفيزه لتحقيق لقب البطولة في النسخة الحالية.

وأشار صلاح في تصريحات نشرتها صحيفة تيليجراف الإنجليزية، إلى أن خروجه مبكرًا من ملعب مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي الأبطال 2018 كان بدايته نحو تحقيق اللقب الأخير.

وقال المهاجم المصري: "نظرت لصورة العام الماضي قبل مواجهة توتنهام، لم أنظر لها لوقت طويل، أحيانًا تعرف الأمور التي قد تتغلب عليك ولذلك لم أدم النظر إليها، فقط نظرة قصيرة وقلت حسنًا هيا بنا".

وأكمل: "كنت مستاء بسبب الإصابة وخروجي من الملعب بعد 30 دقيقة فقط من بداية المباراة، وفي النهاية خسرنا، لكنها كانت حافزًا لي من أجل الفوز في هذه المرة".

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وأضاف: "أول لقب لي هو دوري الأبطال، ومع ليفربول الذي أصبح بطل أوروبا، إنه أمر استثنائي".

وأوضح: "إنها فقط البداية، في الموسم المقبل سنعمل على التتويج بلقب البريميرليج".

واختتم: "هذا الموسم كان الأول لنا الذي يشهد قتالًا حقيقيًا على لقب بريميرليج، أما الموسم الماضي فقاتلنا على دوري الأبطال ونجحنا في تحقيقه الآن".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه بهدفين نظيفين، مساء أمس السبت.