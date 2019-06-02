تقارير: صدمة لقطبي تركيا.. تريزيجيه يختار وجهته المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي قاسم باشا، رفض بشكل قاطع الانتقال إلى صفوف أحد فريقي جالاتا سراي أو فناربخشة.

صحيفة فاناتك التركية، واسعة الانتشار، كشفت في تقرير صادر اليوم، الأحد، أن تريزيجيه رفض الانتقال إلى جالاتا سراي وأبدى رغبة لدى إدارة قاسم باشا بالتوجه إلى ليون الفرنسي.

ووصفت الصحيفة رفض تريزيجيه البقاء في تركيا بأنه "صدمة" لجالاتا سراي الذي أبدى رغبة في التعاقد مع اللاعب خلال فترات الانتقالات السابقة.

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وأوضحت الصحيفة أن ليون تقدم بعرض قيمته 10 مليون يورو من أجل ضم تريزيجيه، وذلك بعدما نجحت إدارة الفريق الفرنسي في الاتفاق مع اللاعب على كافة البنود الشخصية الخاصة به.

وبحسب الصحيفة، فإن تريزيجيه ينتظر حاليًا رد إدارة قاسم باشا على عرض ليون، والذي يفضله اللاعب المصري بسبب مشاركته دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وفي نفس السياق، نشر الموقع الرسمي قناة سبور إكس التركية، تقريرًا أعلن خلاله عن وجود رغبة ملحة من جانب إرسن يانال المدير الفني لفناربخشة للتعاقد مع تريزيجيه.

لكن القناة التركية أيدت ما جاء في فاناتك، بشأن إبلاغ تريزيجيه لإدارة قاسم باشا برغبته في الانتقال إلى ليون، مع الإشارة إلى نفس القيمة المالية لعرض النادي الفرنسي للتعاقد مع اللاعب.