لجنة الإعلام بكأس الأمم: المنتخب فضل عدم سحب "الأجواء" من المنافسة على الدوري بإعلان قائمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أسامه إسماعيل رئيس لجنة الإعلام باللجنة بالمنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019، أن التجربة الجديدة في عملية بيع التذاكر الخاصة بالبطولة، ستعيد الجماهير للملاعب المصرية بشكل منظم وآمن.

وأشار إسماعيل في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر فضل عدم الإعلان عن قائمة الفريق في كأس الأمم بمؤتمر صحفي، لعدم سحب الأنظار من المنافسة على الدوري المصري.

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وقال رئيس لجنة الإعلام: "تجربة التذاكر في كأس الأمم جديدة ولكنها ستصب في صالح الكرة المصرية، نتخذ إجراءات جديدة ولكنها تضمن إعادة الجماهير إلى الملاعب من جديد بشكل منتظم وآمن".

وأكمل: "الجهاز الفني رأى ألا يتم الإعلان عن القائمة في مؤتمر صحفي، سيتم عقد مؤتمرات صحفية في أوقات محددة رسميًا، وقبل المباريات الرسمية وكذلك الودية"

واختتم: "الملاعب المصرية كانت منشغلة بالمنافسة على قمة الدوري المصري وبالتالي لم يكن من الطبيعي أن نأخذ الجماهير من هذه الأجواء".