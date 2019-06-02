تقرير.. الإعلام العالمي يرصد مستقبل أجانب بيراميدز.. وحديث عن صفقة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شهدت الأيام الماضية تداول تقارير إعلامية عديدة تتعلق بنادي بيراميدز، على مستوى المدير الفني للجديد، والعناصر الأجنبية في صفوفه، بالإضافة إلى حديث عن صفقة جديدة ستشكل رقمًا قياسيًا في الدوري البلجيكي.

مبدئيًا بالنسبة لمنصب المدير الفني الذي أصبح شاغرًا بعد رحيل رامون دياز عن الفريق، تداخلت عدة صحف عالمية أن خورخي جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي وسبورتينج لشبونة دخل دائرة اهتمام بيراميدز من أجل الحصول على خدماته.

ولم ينكر جيسوس في تصريحاته لصحيفة "ريكورد" البرتغالية وجود اهتمام من جانب بيراميدز، حيث صرح قائلًا: "خلال اليوم الخامس أو السادس من هذا الشهر (يونيو) سوف أحسم مصيري من العروض التي وصلت إلي"، موضحًا أنه يمتلك عرضًا من مصر وعروض أوروبية.

على مستوى المدير الفني صرح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة ... عندي ٢٣ CV كلهم موافقين ... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزه ... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية."

بالرغم من ذلك التصريح، فإن خورخي جيسوس تولى تدريب نادي فلامنجو البرازيلي بشكل رسمي مساء السبت، ليظل أمام الفريق المصري، باقي الأسماء التي أعلن مالك النادي موافقتهم على تدريب الفريق.

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وعلى الجانب الأخر، هناك حديث عن احتمال رحيل المهاجم الإكوادوري جون سيفونتي لاعب بيراميدز الذي عجز عن ترك الإنبطاع المثالي بالرغم من التعاقد معه مقابل أكثر من 5 مليون دولار، إذ سجل 3 أهداف على مدار 14 مباراة.

وذكرت تقارير مكسيكية أن اللاعب محل اهتمام من نادي مونتيري المكسيكي الباحث عن تدعيم صفوفه في النصف الثاني من الموسم المحلي.

ولم يتجاهل اللاعب الأنباء الخاصة باحتمال انتقاله إلى الفريق المكسيكي، قائلًا في تصريحاته لقناة "تي في ازتيكا" المكسيكية: "من منا لا يحب أن يلعب في كرة القدم المكيسكي؟ مونتيري فريق جيد، كان هناك والتر أيوفي (لاعب إكوادوري) لكنا علينا أن نرى، فريقي (بيراميدز) لم يصله أي شيء بعد."

لكن بقى الباب مفتوح من أجل الحديث بشأن إمكانية تعاقد بيراميدز مع عناصر أجنبية لدعم صفوف الفريق في الصيف القادم، وبرز اسم البلجيكي تيو بونجوندا جناح زولته فاريجيم، الذي برز في الموسم المحلي وساهم في 28 هدفًا خلال 39 مباراة بكل البطولات.

وقال الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، أن نادي بيراميدز يرغب في الحصول على خدمات اللاعب، فيما يرغب النادي في تحقيق رقمًا قياسيًا بالحصول على 7 مليون يورو مقابل رحيله سواء داخل بلجيكا أو خارجها.

كان لآل الشيخ أيضًا حديث بشأن الميزانية التي رصدها من أجل التعاقد مع عناصر للفريق في الموسم المقابل، قائلًا أنه ستصل إلى 800 مليون جنيه أي قرابة 42 مليون يورو، وهو ما يعني إن إمكانية التعاقد مع بونجوندا تظل محتملة من الناحية المادية.