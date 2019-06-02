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صحيفة إسبانية: ميسي هو المرشح الأقرب للكرة الذهبية.. وصلاح منافسه المباشر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل نجم الإسباني هو المرشح الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، والتي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

كما لفتت سبورت إلى أن المصري محمد صلاح نجم هو المنافس المباشر لميسي على الجائزة هذا الموسم بعد تتويجه بلقب وفوزه بلقب هداف برصيد 22 هدفًا مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، والجابوني بيير ايمريك أوباميانج لاعب آرسنال الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بالجائزة الموسم الماضي لم يحقق شيئًا هذا الموسم، كما اكتفى رونالدو بالتتويج بلقب رفقة يوفنتوس هذا الموسم، مشيرة إلى أن ميسي في طريقه للتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وتُوج الأرجنتيني بالجائزة 5 مرات سابقة في أعوام 2009- 2010- 2011- 2012- 2015، ليتساوى مع البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي.

سبورت ترى أن فوز ميسي بلقب رفقة برشلونة، وحصوله على جائزة الجولدن بوت -التي تُمنح لهداف الدوريات الكبرى-، إلى جانب وصوله مع الفريق الكتالوني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون سببًا في تعزيز فرصه للفوز بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه.

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