تقرير.. عودة رمضان للأهلي تفقده 28% من قيمته.. بينافينتي الأعلى.. والزمالك الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

مع الأيام الأخيرة من الموسم الكروي، تصدر المؤسسات العاملة على تقدير القيمة السوقية للاعبين تقاريرها الخاصة بسعر كل لاعب وبما في ذلك العناصر الناشطة في الدوري المصري.

ويعد "ترانفسير ماركت" أحد أكبر المصادر المتخصصة في تقدير القيمة السوقية للاعبين في المنطقة العربية، بما للموقع الألماني من اهتمام في العديد من البلدان حول العالم.

أبرز ما جاء في التقرير الصادر اليوم الأحد، هو التراجع الكبير لرمضان صبحي خلال الفترة التي عاد بها إلى الأهلي معارًا لتنخفض قيمته إلى 5 ملايين يورو بدلًا من 7 ملايين.

لم يوضح الموقع المبررات وراء تراجع قيمة رمضان صبحي السوقية، وذلك بالرغم من أن اللاعب حافظ على المشاركة باستمرار مع فريقه، وقاده إلى صدارة الدوري الممتاز.

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وفقد رمضان صبحي صدارة اللاعبين الأعلى قيمة في الدوري الممتاز لصالح البيروفي كريستيان بينافينتي صانع ألعاب بيراميدز الذي حقق قيمة قدرها 5.5 مليون يورو، وأتى بعده زميله البرازيلي كينو بقيمة 5 ملايين متساويًا مع رمضان.

وتفوق جون سيفونتى مهاجم بيراميدز على قيمته بـ3 ملايين يورو في المركز الرابع بين كافة لاعبي الدوري المصري، وأتى بعده وليد أزارو الذي توقف عند 2.8 مليون.

وارتفعت قيمة عناصر الزمالك بعد موسم رائع تحت قيادة المدير الفني المخضرم كريستيان جروس، حيث جاء في المركز السادس بين اللاعبين الأعلى قيمة التونسي فرجاني ساسي بتقدير بلغ 2.5 مليون ليكون الأعلى ارتفاعًا بين أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري بنسبة وصلة إلى 38.5%.

وجاء في المركز السابع بالقائمة محمود "كهربا" الذي ارتفع من 2 مليون إلى 2.2، فيما حل في المركز التاسع عبدالله السعيد حيث تراجعت قيمته بنسبة 9% وأصبحت 2 مليون يورو.

أيضًا من بين الأسماء البارزة التي تراجعت قيمتها حسين الشحات لاعب الأهلي الذي تراجع من 1.8 مليون يورو إلى 1.5 مليون خلال فترة عودته من العين الإماراتي إلى الأهلي.