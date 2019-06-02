بعد يوم من اتهامه.. نيمار يعود لمعسكر البرازيل

عاد المهاجم البرازيلي نيمار، اليوم الأحد، إلى معسكر “السليساو” استعداداً لبطولة كوبا أمريكا 2019، عقب حصوله على راحة لمدة يوم، وأيضاً بعد يوم من اتهامه باغتصاب شابة في باريس.

وهبطت المروحية الفاخرة الخاصة بنجم فريق باريس سان جيرمان في مهبط للمروحيات بالقرب من مركز تدريبات “جرانجا كوماري” الذي يقع في مدينة تيريسوبوليس ويبعد نحو 98 كلم عن مدينة ريو دي جانيرو.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية التي شهدتها مدينة تيريسوبوليس واكتسائها بالضباب، إلا أن نيمار وبعض اللاعبين الآخرين تواجدوا داخل أرضية الملعب مثل داني ألفيس وتياغو سيلفا وباكيتا وآرثر.

ووصل بقية اللاعبين بعد تأخير حوالي نصف الساعة عن الميعاد المتوقع وصولهم فيه.

وعاد نيمار لمعسكر منتخب “الكناري” بعد اتهامه قبل يوم باغتصاب شابة تعرف عليها عن طريق الإنترنت في أحد الفنادق في باريس، وهو الأمر الذي نفاه اللاعب ووالده كلياً.