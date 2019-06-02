أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن موعد مباراة بطولة السوبر الأوروبي والتي تجمع بين نادي تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، ونظيره ليفربولبطل دوري أبطال أوروبا.
ويقام اللقاء في 14 أغسطس المقبل في اسطنبول، المدينة التي توج فيها ليفربول
وتوج تشيلسي بالدوري الأوروبي على حساب ارسنال، بينما توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بمشاركة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.