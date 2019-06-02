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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بمشاركة محمد صلاح

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن موعد مباراة بطولة السوبر الأوروبي والتي تجمع بين نادي بطل الدوري الأوروبي، ونظيره

بطل .

ويقام اللقاء في 14 أغسطس المقبل في اسطنبول، المدينة التي توج فيها  ليفربول

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بخامس ألقابه في دوري الأبطال 2005 على حساب اسي ميلان الإيطالي بركلات الترجيح.

وتوج تشيلسي بالدوري الأوروبي على حساب ارسنال، بينما توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير.

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