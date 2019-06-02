طاقم صربي لإدارة مباراة وادي دجلة والإنتاج غدًا

يدير مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي طاقم حكام "صربي" مساء غدٍ الاثنين فى الجولة الأخيرة للدوري.
كان دجلة قد طلب تعيين حكام أجانب فى مباراة الإنتاج خاصة أنه ينافس على الهبوط للقسم الثاني بينما ضمن الإنتاج
يذكر ان الانتاج الحربي في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة بينما وادي دجله في الثاني عشر برصيد 37 نقطة
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