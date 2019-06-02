شاهد.. الزمالك يحتفل بذكرى أكبر فوز على الأهلي 6 صفر

حرص نادي الزمالك على الاحتفال بذكرى أكبر فوز حققه على الأهلي بسداسية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عام 1944 بنهائي كأس ملك مصر في ذلكالوقت.
وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك: "نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة، حيث حقق الزمالك الفوز بستة
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