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شاهد.. الزمالك يحتفل بذكرى أكبر فوز على الأهلي 6 صفر

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حرص نادي الزمالك على الاحتفال بذكرى أكبر فوز حققه على الأهلي بسداسية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عام 1944 بنهائي كأس ملك مصر في ذلك

الوقت.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك: "نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة، حيث حقق الزمالك الفوز بستة

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أهداف مقابل لا شئ عام 1944 في نهائي كأس مصر، أحرز الأهداف "حافظ زقلط 3 أهداف" و"عبد الكريم صقر هدفين" و"السحيمي هدف واحد" في حضور مَلك مصر حينها الملك فاروق الذي شاهد اللقاء كاملًا من المدرجات.

 

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