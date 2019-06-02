ميدو على أعتاب قيادة المقاصة

بات أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك والإسماعيلي السابق، قريبًا من تولي القيادة الفنية لفريق مصر المقاصة، بعد مفاوضات مكثفة مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي مصر المقاصة أن رئيس النادي قد أنهى المفاوضات مع أحمد حسام ميدو لتولي قيادة الفريق فنيًا بداية من الموسم

المقبل، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال ساعات من الآن.

وتعادل مصر للمقاصة أمام طلائع الجيش في ختام مبارياته بالدوري المصري بهدف لكل منهما، لينهي المقاصة موسمه في المركز السادس، برصيد 46 نقطة.