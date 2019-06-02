مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد ساني

كشفت تقرير انجليزي عن رغبة مانشستر سيتي في تجديد عقد لاعبه الألماني ليروي ساني. وأكدت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي يستعد لإعطاء ساني مرتب مغري لتجديد عقده مع النادي. وياتي ذلك ببسب تالق اللاعب خلال الموسم الحالي مع السيتي والذي ساهم في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.

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